Здание «Дома охотника» в Железнодорожном районе Новосибирска могут продать за 77 млн рублей

Здание Новосибирского областного общества охотников и рыболовов на улице Нарымской, известное в городе как «Дом охотника», планируется продать за 77 миллионов рублей. Об этом «Континенту Сибирь» сообщил глава отделения организации в Барабинском районе, депутат местного горсовета Константин Терещенко 18 апреля.

По словам председателя правления ОО «Барабинское районное общество охотников и рыболовов» Константина Терещенко, о планах по продаже «штаба» областного «Общества охотников и рыболовов» на Нарымской, 23 стало известно после собрания председателей районных отделений организации, прошедшего в формате видеоконференции 6 апреля.

С соответствующим заявлением выступил председатель общества Николай Кобыленко. Он назвал стоимость, по которой планируется реализовать объект – 80 тыс. руб. за квадратный метр, или 77 млн руб. за здание общей площадью порядка 960 кв. м.

С инициативой согласны не все представители областной организации. Многие высказываются за то, чтобы оставить имущество, при этом ряд руководителей районных охотнических обществ предлагают реализовать здание на открытом аукционе.

Как отметил Константин Терещенко в разговоре с «Континентом Сибирь», при продаже здания придётся заплатить налоги на сумму порядка 25 млн руб.

Ранее сообщалось о том, что в Новосибирске выставили на продажу квартиру за 90 млн руб.