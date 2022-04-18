Стало известно, кто может сменить главу УФНС по Новосибирской области

Федор Туров
 
Геннадий Морозов может возглавить УФНС по Новосибирской области
Геннадий Морозов (на фото) придет на смену Алексею Легостаеву. фото nalog.ru

Руководитель управления Федеральной налоговой службы (ФНС) по Новосибирской области Алексей Легостаев до конца мая покинет свою должность. Предстоящая ротация связана с тем, что предельный срок работы  руководителей в фискальном ведомстве составляет 10 лет, а Алексей Легостаев возглавил Новосибирскую УФНС 14 мая 2012 года.

Источники «Континента Сибирь» сообщают, что преемником Легостаева станет руководитель управления ФНС по Томской области Геннадий Морозов. Сам Алексей Легостаев, по данным источника, может вернуться на должность главы УФНС по Алтайскому краю, которую занимал с 2003 по 2010 годы. Ранее с 1999 по 2003 годы он работал заместителем председателя комитета администрации Алтайского края по финансам, налоговой и кредитной политике.

Приказ о смене руководителя налогового ведомства Новосибирской области пока не издан, но в течение ближайшего месяца федеральный Минфин должен будет объявить о назначении нового главы ведомства.

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