Петицию против пыли в городе подписали более трёх тысяч новосибирцев

На портале change.org появилась петиция с целью обратить внимание новосибирских властей на проблему пыли в городе. Её уже подписали более трёх с половиной тысяч человек.

Петицию с заголовком «Избавьте город от страшной пыли в Новосибирске» опубликовала Дарья Бутина. Она пожаловалась, что от проблемы страдает она сама и её дети – по словам женщины, из-за загрязнённого воздуха во время прогулок у неё начинается кашель, а дети не могут вылечиться от аллергии.

Автор послания также напомнила о том, что мэр Новосибирска Анатолий Локоть недавно объяснил запылённость мегаполиса стройкой четвёртого моста. При этом она отметила, что «мост строят точечно в одном районе, а задыхается весь город и вся область».

«Путь решения — помыть город, как это делали раньше. Очень надеюсь, что наша петиция поможет очистить город от грязи и пыли, и наши дети начнут дышать свежим воздухом», — сказано в петиции.

На момент публикации новости петиция набрала 3 630 голосов. Как указано на сайте, следующая цель автора – достичь отметки в 5 тыс. голосов.

Напомним, в 2018 году новосибирские власти планировали решить многолетнюю проблему пыли в городе с помощью использования новых технологий, в частности, отказавшись от песко-соляных смесей при противогололёдной обработке дорог. Также, по словам мэра Новосибирска Анатолия Локтя, с 2021 года для очистки городских улиц от пыли используются специальные реагенты.