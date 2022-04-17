Новосибирцы освящают вербу перед Пасхой (ФОТО)

Юлия Моисеева
 
Вербное воскресенье
Фото Михаила Перикова

В воскресенье, 17 апреля, отмечается православный праздник Входа Господня в Иерусалим, или Вербное воскресенье. В православных храмах Новосибирска освящают ветки вербы.

Центральные соборы Новосибирска, где прошли специальные службы, в частности, Вознесенский кафедральный собор, в первую половину дня собрали сотни человек. Прихожане смогли освятить там вербу – в этот день принято приносить домой ветки вербы, окроплённые святой водой.

Новосибирцы освящают вербу перед Пасхой (ФОТО) - Фотография
Фото Михаила Перикова

Продажа вербы была организована возле храмов.

Новосибирцы освящают вербу перед Пасхой (ФОТО) - Изображение
Фото Михаила Перикова
Новосибирцы освящают вербу перед Пасхой (ФОТО) - Фото
Фото Михаила Перикова

В понедельник, согласно православной традиции, начнётся Страстная неделя, посвящённая памяти о земной жизни и распятии Иисуса Христа. Она завершится Пасхой.

Напомним, в минувшую субботу в Новосибирске прошла городская продовольственная ярмарка, приуроченная к грядущей Пасхе. Посетители могли на ней приобрести в том числе куличи и яйца.

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