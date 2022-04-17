Портрет бабушки с красным знаменем появился в центре Новосибирска

Ставшее интернет-мемом изображение украинской пенсионерки со знаменем Победы появилось на фасаде здания на Красном проспекте в Новосибирске. Автор картины – сибирячка Анастасия Хнюнина выполнила работу бесплатно по заказу представителей общественности.

Фото баннера с изображением пожилой женщины с красным знаменем в руках опубликовали социальные сети вечером 16 апреля.

Как рассказали в группе «АСТ-54» соцсети «Вконтакте», автор изображения – профессиональный иллюстратор из Новосибирска Анастасия Хнюнина. Она выполнила работу по заказу новосибирского общественного объединения «Координационный совет в защиту общественной нравственности и традиционных семейных ценностей». По словам девушки, она сделала это бесплатно, поскольку видео, по мотивам которого была создана картина, растрогало её до слёз.

В конце апреля в интернете появилось видео, на котором пожилая жительница Украины вышла навстречу солдатам ВСУ с советским знаменем Победы. Один из военных вручил женщине пакет с продовольствием, однако следом взял у неё из рук флаг и растоптал его. После этого пенсионерка отказалась принимать провиант.

Напомним, в пятницу, 15 апреля, стало известно о ещё одном погибшем на Украине молодом новосибирце.