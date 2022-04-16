Опубликована декларация о доходах полпреда президента РФ в СФО

На сайте Кремля опубликованы декларации о доходах работников Администрации президента РФ. Полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев задекларировал доход в 2021 году в размере 12,56 млн рублей.

Помимо дохода в размере 12 558 203 рублей в 2021 году Анатолий Серышев заявил о находящемся в его собственности земельном участке площадью 1 122 кв. м, части жилого дома (40 кв. м). Доходы полпреда президента в СФО по сравнению с 2020-м незначительно снизились — на 4,5%, сообщает ТАСС.

Доходы супруги Анатолия Серышева выросли в 2021 году с 7,13 в 2020 году до 8,22 млн рублей в 2021. В списке принадлежащей ей недвижимости участок земли площадью 1 150 кв. м и доля в жилом доме (60 кв. м). Она также владеет автомобилями Mercedes GL350, Audi Q5 и Mercedes GLE.

Анатолий Серышев был назначен на пост представителя президента в СФО в октябре 2021 года. 9 апреля 2021 года Президент РФ Владимир Путин освободил от должности полпреда в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло, занимавшего этот пост с июля 2016 года. До своего назначения полномочным представителем главы государства в СФО Анатолий Серышев занимал должность помощника президента Российской Федерации.