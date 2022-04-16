Форум представителей индустрии гостеприимства Сибирского Федерального округа пройдет в Новосибирске 27-28 апреля, сообщили в Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО) Сибири. Основная площадка саммита расположится в большом зале правительства Новосибирской области.

Организаторами саммита гостеприимства выступили ФРиО Сибири и НОО «Опора России», при поддержке минпромторга и минэкономразвития Новосибирской области. Как рассказала «Континенту Сибирь» председатель правления ФРиО Сибири, руководитель направления по гостеприимству новосибирской «Опоры России» Галина Ильина, в мероприятии примут участие министр промышленности и торговли Андрей Гончаров, министр экономического развития Лев Решетников, а также запланировано участие делегаций Кемеровской, Томской и Иркутской областей, Алтайского края и других регионов Сибирского Федерального округа.

«Наша цель – объединить представителей индустрии гостеприимства на одной площадке для дальнейшего бизнес-взаимодействия. Мы пригласили рестораторов, отельеров, туристические агентства и операторов, представителей малых предприятий, работающих в сфере гостеприимства, для обмена опытом, для совместного поиска решений ведения бизнеса в новых условиях. Участие в саммите – это возможность заявить о своем регионе бизнес-сообществам Сибири, укрепить имидж своего региона, как влиятельного игрока на рынке услуг гостеприимства, продвинуть бренд региона, создать новые деловые связи и укрепить партнёрские взаимоотношения», – прокомментировала цель саммита Галина Ильина.

В программе мероприятия запланировано три круглых стола, посвященных проблематикам индустрии гостеприимства: «Цифровые технологии для сферы гостеприимства», «ХоРеКа и туризм», «Возможности регионального туризма». Финалом деловой части станет мозговой штурм «Мы вместе». Вечером первого дня (27 апреля) состоится гастрономический баттл «Вкус Сибири» – региональные команды будут готовить под руководством своих шеф-поваров.

Во второй день саммита, 28 апреля, его участникам представят туристические маршруты по Новосибирску и Новосибирской области.

Напомним, в городах Сибири в апреле проходит фестиваль завтраков, организованный ФРиО Сибири.