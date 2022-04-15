Названы города России, наиболее привлекательные для развития франчайзинга

Cформирован рейтинг самых перспективных городов России для открытия франчайзингового бизнеса. Среди мегаполисов Сибири в нем оказались Красноярск, Новосибирск и Иркутск.

Список городов был составлен группой компаний Александра и Киры Долговых, развивающей федеральные сети LaserLove, Cheburek.me, Sneak&Fresh, Magma Food, «Стрижевский». По собственным данным сети, у нее на сегодня 340 городов присутствия.

«Мы выбрали 73 города с населением от 250 тысяч человек в России и оценили потенциал их покупательской способности. Ориентировались на такие критерии, как численность населения, средний уровень зарплат, средняя цена квадратного метра недвижимости и объем его ввода, пассажиропоток аэропорта, количество туристов, количество продаж новых автомобилей премиальных марок, число заведений, работающих со средним чеком более 1500 рублей», – пояснил методологию Александр Долгов.

В итоге в список городов России, наиболее привлекательных для развития франчайзинга, попали 18 мегаполисов. Это Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Нижний Новгород, Казань, Самара, Челябинск, Ростов-на-Дону, Уфа, Пермь, Воронеж, Краснодар, Сочи, Тюмень, Сургут, Владивосток.

По словам Александра Долгова результаты рейтинга могут быть использованы потенциальными франчайзи. «Эти города, по нашим данным, подойдут для открытия дорогих ресторанов или любых других проектов с хорошими инвестициями», – резюмировал предприниматель.

Напомним, что сибирские сети общепита активно осваивают по франшизе не только города России, но и другие страны. В частности в 2022 году красноярская сеть доставки суши «Ёбидоёби» объявила о выходе в ОАЭ, омская сеть «Суши Маркет» открылась в Турции. Ранее новосибирская сеть Cheburek.me запустилась в Эстонии и объявляла о проработке выхода на рынок США.