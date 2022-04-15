20:07
В центре Новосибирска вымыли ели
19:01
Новосибирский и омский губернаторы договорились о сотрудничестве в сфере импортозамещения
17:59
Названы города России, наиболее привлекательные для развития франчайзинга
17:48
Новосибирские представители турбизнеса поборются за гранты до 3 млн рублей
17:47
Экс-замминистра ЖКХ Новосибирской области проведет под домашним арестом еще два месяца
16:36
Гендиректор сибирского предприятия «Ростеха» получил 4, 5 года колонии за многомиллионную растрату
16:24
В Новосибирском хореографическом училище будут готовить танцоров из Китая
15:06
В спецоперации на Украине погиб ещё один военнослужащий из Новосибирска
14:46
Начались работы на земельном участке рядом с «Сибирь-Хоккайдо» для размещения Новосибирского областного суда
14:18
Врач-инфекционист дал прогноз по новой волне коронавирусной инфекции
14:14
«Ситимобил» объявил о прекращении работы
13:05
Новосибирские власти выплатят по 3 млн рублей семьям погибших участников спецоперации на Украине
12:25
Пожар площадью свыше 2 000 кв. м произошел на складе в Новосибирске
12:12
В Новосибирске можно приобрести апартаменты под ключ с выгодой 200 000 рублей
11:50
Главу одного из сибирских поселков заподозрили в превышении полномочий
10:37
В Новосибирской области прошел рок-концерт музыкального марафона «ZаРОССИЮ»
10:00
Около 150 предприятий Новосибирской области уведомили о сокращениях
Владелец сети кондитерских KOOK
Управляющий партнер УК «Выбор», совладелец объектов коммерческой недвижимости в Новосибирске
Основатель новосибирской кулинарной школы «Кухня за Кулисами», гастробара Poke Top и итальянской траттории «Тесту Место»
Соучредитель и создатель компании chrono.ru
© 2021 ООО «КОНТИНЕНТ СИБИРЬ. ХОЛДИНГ». Все права защищены
Вся информация, опубликованная на сайте ksonline.ru, принадлежит ООО «КОНТИНЕНТ СИБИРЬ. ХОЛДИНГ». Материалы, находящиеся на сайте в открытом доступе, не могут быть воспроизведены телеканалами, радиостанциями, газетами и журналами без ссылки на «Бизнес-портал «Континент Сибирь», а сайтами и страницами в сети Интернет (в том числе и сайтами и страницами СМИ) — не могут быть воспроизведены без гиперссылки ksonline.ru и ссылки на «Бизнес-портал «Континент Сибирь». Письменного разрешения для воспроизведения материалов из открытого доступа не требуется. Материалы «Бизнес-портала «Континент Сибирь», опубликованные в закрытом доступе или распространяемые по email-подписке, не могут быть воспроизведены в средствах массовой информации и на серверах сети Интернет без письменного разрешения ООО «КОНТИНЕНТ СИБИРЬ. ХОЛДИНГ». Фотоизображения, размещенные на сайте, являются исключительной собственностью ООО «КОНТИНЕНТ СИБИРЬ. ХОЛДИНГ» и могут быть приобретены на специальных условиях. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без письменного разрешения владельца запрещается. Ответственность за содержание рекламных объявлений, в том числе баннеров, размещенных на веб-сайте, несет рекламодатель. ООО «КОНТИНЕНТ СИБИРЬ. ХОЛДИНГ» не несет ответственность за содержание веб-сайтов, на которые даются гиперссылки. За информацию, содержащуюся в личном кабинете компаний, зарегистрированных в базе предприятий портала ksonline.ru, а также публикаций раздела «новости компаний» редакция ответственности не несет.