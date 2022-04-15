15 Апрель, Пятница

20:07

В центре Новосибирска вымыли ели

19:01

Новосибирский и омский губернаторы договорились о сотрудничестве в сфере импортозамещения

17:59

Названы города России, наиболее привлекательные для развития франчайзинга

17:48

Новосибирские представители турбизнеса поборются за гранты до 3 млн рублей

17:47

Экс-замминистра ЖКХ Новосибирской области проведет под домашним арестом еще два месяца

16:36

Гендиректор сибирского предприятия «Ростеха» получил 4, 5 года колонии за многомиллионную растрату

16:24

В Новосибирском хореографическом училище будут готовить танцоров из Китая

15:06

В спецоперации на Украине погиб ещё один военнослужащий из Новосибирска

14:46

Начались работы на земельном участке рядом с «Сибирь-Хоккайдо» для размещения Новосибирского областного суда

14:18

Врач-инфекционист дал прогноз по новой волне коронавирусной инфекции

14:14

«Ситимобил» объявил о прекращении работы

13:05

Новосибирские власти выплатят по 3 млн рублей семьям погибших участников спецоперации на Украине

12:25

Пожар площадью свыше 2 000 кв. м произошел на складе в Новосибирске

12:12

В Новосибирске можно приобрести апартаменты под ключ с выгодой 200 000 рублей

11:50

Главу одного из сибирских поселков заподозрили в превышении полномочий

10:37

В Новосибирской области прошел рок-концерт музыкального марафона «ZаРОССИЮ»

10:00

Около 150 предприятий Новосибирской области уведомили о сокращениях