В Новосибирском хореографическом училище будут готовить танцоров из Китая

Новосибирское хореографическое училище подписало соглашение с Шаньдунской международной балетной школой Писайблан, в рамках которого сибирский вуз примет студентов из Китая. Их обучение начнётся уже в сентябре.

Кроме обучения китайских студентов, соглашение между Новосибирским хореографическим училищем и Шаньдунской международной балетной школой Писайблан также предполагает обмен преподавателями и проведение совместных конкурсов и фестивалей, а в перспективе – организацию обменных гастролей, сообщает ТАСС со ссылкой на директора новосибирского вуза Александра Василевского 15 апреля.

«У нас состоялось действительно перспективное подписание договора о творческом сотрудничестве в области подготовки кадров в хореографическом искусстве», — сообщил информагентству Александр Василевский.

Обучение китайских студентов начнётся в Новосибирском хореографическом училище в сентябре 2022 года. Учащиеся пройдут предварительный отбор.

Как отметил Александр Василевский, у новосибирского училища уже есть опыт обучения студентов из Японии.

По данным министерства культуры Новосибирской области, перед подписанием соглашения учреждения провели ряд онлайн-встреч с участием китайском компании «Миньян образование», где обсудили направления подготовки, особенности учебного процесса каждого учебного заведения, возможные форматы взаимодействия и перспективы сотрудничества.

Новосибирское хореографическое училище – одно из четырёх федеральных специализированных учебных заведений в России, занимающееся подготовкой артистов балета. В 2021 году новосибирский балет отпраздновал своё 75-летние.

Напомним, в феврале в Новосибирском оперном театре состоялась премьера балета «Тщетная предосторожность» с участием Николая Цискаридзе.