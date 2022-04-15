В Новосибирском хореографическом училище будут готовить танцоров из Китая

Новосибирское хореографическое училище подписало соглашение с Шаньдунской международной балетной школой Писайблан, в рамках которого сибирский вуз примет студентов из Китая. Их обучение начнётся уже в сентябре.
Кроме обучения китайских студентов, соглашение между Новосибирским хореографическим училищем и Шаньдунской международной балетной школой Писайблан также предполагает обмен преподавателями и проведение совместных конкурсов и фестивалей, а в перспективе – организацию обменных гастролей, сообщает ТАСС со ссылкой на директора новосибирского вуза Александра Василевского 15 апреля.
«У нас состоялось действительно перспективное подписание договора о творческом сотрудничестве в области подготовки кадров в хореографическом искусстве», — сообщил информагентству Александр Василевский.
Обучение китайских студентов начнётся в Новосибирском хореографическом училище в сентябре 2022 года. Учащиеся пройдут предварительный отбор.
Как отметил Александр Василевский, у новосибирского училища уже есть опыт обучения студентов из Японии.
По данным министерства культуры Новосибирской области, перед подписанием соглашения учреждения провели ряд онлайн-встреч с участием китайском компании «Миньян образование», где обсудили направления подготовки, особенности учебного процесса каждого учебного заведения, возможные форматы взаимодействия и перспективы сотрудничества.
Новосибирское хореографическое училище – одно из четырёх федеральных специализированных учебных заведений в России, занимающееся подготовкой артистов балета. В 2021 году новосибирский балет отпраздновал своё 75-летние.
Напомним, в феврале в Новосибирском оперном театре состоялась премьера балета «Тщетная предосторожность» с участием Николая Цискаридзе.