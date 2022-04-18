Авито и ExMail открыли пункты выдачи заказов в ряде сибирских городов

Авито совместно с логистической компанией ExMail объявили об открытии в апреле 2022 года брендированных пунктов выдачи и отправки онлайн-заказов через «Авито Доставку». Свыше половины пилотных городов, где будут работать такие пункты, находятся в Сибири.

«Мы видим, как растет популярность сервиса «Авито Доставка», поэтому для нас очень важно как масштабирование сети точек выдачи посылок, так и их совершенствование – расширение функционала, приятный дизайн, увеличенная минимальная площадь, по сравнению со стандартной, принятой в отрасли, – комментирует руководитель департамента логистики Авито Сергей Пустыльник. – Для этого в партнерстве с логистической компаний ExMail мы запускаем брендированные пункты выдачи заказов. Всего к концу 2022 года планируется открыть более 350 новых пунктов».

Из восемнадцати ПВЗ первой очереди пять планируется открыть в Новосибирске (по адресам: Костычева 74/1, Сибиряков-Гвардейцев 23, Авиастроителей 15, Чаплыгина 16, Восход 46), три в Красноярске, по одному в Омске, Абакане, Томске, Иркутске и Барнауле. Также в число пилотных городов вошли Екатеринбург, Казань, Пермь и Хабаровск. Начиная с апреля компания планирует ежемесячно открывать новые пункты выдачи.

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«ExMail оказывает услуги экспресс-доставки грузов и документов на территории РФ с 2008 года и предлагает решение самых актуальных вопросов современной логистики. Накопленный опыт позволил нам заключить договор о сотрудничестве с Авито и стать партнером «Авито Доставки», – отметил генеральный директор ExMail Андрей Волков. – Планируется, что широкая сеть совместных подразделений охватит значительное число городов России».

Напомним, что сервис «Авито Доставка» был запущен в марте 2018 года. Он значительно расширил возможности пользователей классифайда для покупки и продажи товаров, и обеспечил безопасность сделок для обеих сторон: после того, как покупатель выбирает и оплачивает на сайте товар, банк-партнер замораживает эту сумму.

За год – с февраля 2021 по февраль 2022 года – количество заказов с использованием «Авито Доставки» выросло в десять раз. Весной востребованность сервиса у россиян продолжила расти – в марте 2022 года количество заказов в «Авито Доставке» выросло на 40% по сравнению с началом месяца.