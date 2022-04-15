Суд вынес приговор генеральному директору Омского завода транспортного машиностроения (АО «Омсктрансмаш») — одного из старейших машиностроительных предприятий Сибири. Он признан виновным в растрате около 71 млн рублей.

Куйбышевский районный суд Омска вынес приговор по уголовному делу в отношении генерального директора АО «Омсктрансмаш» (входит в концерн «Уралвагонзавод», госкорпорация «Ростех») Игоря Лобова. Руководитель предприятия признан виновным в совершении преступления по ч. 4 ст. 160 УК УФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), сообщает пресс-служба суда.

Суд установил, что в период с 2011 по 2016 год Игорь Лобов использовал свое служебное положение для заключения при пособничестве индивидуального предпринимателя ряда договоров на оказание юридических услуг организации по завышенной стоимости. Отмечается, что подсудимый растратил 71 млн рублей средств предприятия.

«Приговором суда от 14.04.2022 ему назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы, со штрафом в размере 800 000 рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением управленческих и организационно-распорядительных функций в учреждениях, предприятиях и организациях всех видов и форм собственности сроком на 2 года», — сообщает пресс-служба суда.

Вину в совершении преступления Игорь Лобов не признал. Его взяли под стражу в зале суда.

Расследование уголовного дела Игоря Лобова было завершено в октябре 2020 года. В пресс-службе СУ СК РФ по Омской области сообщали, что договоры на оказание услуг были заключены на общую сумму свыше 330 млн рублей, при этом часть из них была выполнена работниками самого предприятия. Размер причиненного ущерба «Омсктрансмашу» оценивался в 219 млн рублей.

Омский завод транспортного машиностроения — специализированное танковое предприятие, имеющее замкнутый технологический цикл танкового производства. Основан завод в 1897 году, входит в состав АО «Концерн «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех». Предприятие производит, в частности, технику военного, гражданского назначения, запчасти к карьерной технике, углеразмольному оборудованию подвижному составу РЖД и другое.

Напомним, в середине февраля суд в Омской области назначил условный срок бывшему министру спорта региона Сергею Шелпакову за растрату 350 тыс. рублей волейбольного клуба «Омичка». Накануне в Иркутской области состоялся суд над бывшим первым заместителем министра строительства, дорожного хозяйства региона по делу о получении взятки в особо крупном размере.