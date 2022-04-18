В Новосибирске пройдет конференция с Михаилом Хазиным «Защита бизнеса и собственника»

Последние события внесли огромные изменения в жизнь и бизнес. Сегодня все оказались в зоне неопределенности. Как глобальные изменения в экономике влияют на бизнес? Как неопределенность повлияла на бизнес-мышление? На какие меры поддержки можно реально рассчитывать бизнесу?Как юридически обезопасить себя и свой бизнес? Где взять топливо, чтобы двигаться дальше? Обо всем этом пойдет речь на конференции Центра бизнес-мастерства Харизма с участием Михаила Хазина.

28 апреля пройдет встреча руководителей и собственников сибирского региона. Хедлайнером мероприятия выступит один из ведущих экспертов в области государственного управления экономикой, кризисных процессов и экономического консалтинга с опытом более 30 лет, президент фонда экономических исследований Михаил Хазин.

Также спикерами станут генеральный директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Александр Зырянов, директор по цифровой трансформации компании Smart Consulting Дмитрий Гоков, управляющий партнер адвокатской конторы «Гребнева и партнеры» Ирина Гребнева, управляющий партнёр компании «Аптайм» Татьяна Гребенкина.

В программе — первые итоги немирного времени: капитальная перестановка сил на ключевых рынках России и мира, юридические риски текущего времени, новое мышление и цифровая трансформация, смена ролей и фокусов внимания собственника

Подробности о мероприятии – по ссылке.

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