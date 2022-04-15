В спецоперации на Украине погиб ещё один военнослужащий из Новосибирска

22-летний новосибирец погиб во время участия в военной спецоперации на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Кировского района города.

Администрация Кировского района Новосибирска выразила соболезнования семье погибшего в боях на Украине Никиты Сухих.

«Во время выполнения специальной операции на территории Украины погиб житель Кировского района города Новосибирска, военнослужащий Сухих Никита Максимович, 2000 года рождения», — говорится в сообщении районной администрации в соцсети «ВКонтакте» от 14 апреля.

Напомним, на прошлой неделе сообщалось о гибели на Украине молодого бойца из Бердска Новосибирской области. До этого было известно о 14 жителях региона, павших в боях в ходе военной спецоперации. Новосибирские власти приняли решение выплатить по 3 млн руб. семьям погибших.

Ранее также сообщалось о том, что в отношении участников военной спецоперации из Новосибирской области приостанавливают взыскание задолженностей.