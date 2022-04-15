Врач-инфекционист дал прогноз по новой волне коронавирусной инфекции

Новый всплеск заболеваемости COVID-19 произойдет через полтора месяца, считает врач-инфекционист Андрей Поздняков. При этом большинство случаев заболевания будут нетяжелыми.

Россиянам стоит ждать новую волну COVID-19 через полтора месяца, сообщил врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков. Он уточнил, что очередной всплеск заболеваемости произойдет в июне в связи с тем, что к этому времени у части населения снизится иммунный ответ. Кроме того, штамм «Омикрон» и его виды смогут вызвать повторное заболевание. При этом специалист отметил, что большинство случаев заболевания COVID-19 будут нетяжелыми.

«Небольшая часть людей так же будет переносить ковид тяжело: в основном непривитые и непереболевшие. Можно утверждать, что тяжелее всех будут переносить ковид те, у кого вакцинация оказалась неэффективной. Это может произойти из-за особенностей иммунного ответа и иммунодефицитов», — сказал специалист.

Подготовиться к новой волне заболеваемости COVID-19 нельзя, считает врач-инфекционист. Он отметил, что барьерные методы защиты перестали работать с распространением нового штамма COVID-19 «Омикрон», ограничения на путешествия не помогут избежать всплеск заболеваемости — лишь замедлят распространение вируса и снизят число зараженных, которые приедут в Россию.

«Как вариант, можно проверить уровень антител после вакцинации или болезни: появляется все больше данных, что этот показатель имеет значение. Уровень более 1000 BAU с большой долей вероятности сможет предотвратить развитие заболевания. Тем, у кого уровни ниже – особенно ниже 500 BAU, – стоит задуматься о ревакцинации в ближайшее время», — подчеркнул Андрей Поздняков.

Специалист добавил, что на данный момент доля иммунизированных и переболевших в России составляет более 80%. По оценке Позднякова, в России сформировалась «достаточная иммунная прослойка» практически во всех регионах страны.

Напомним, ранее в Новосибирской области отменили обязательный масочный режим для граждан. Как сообщил «Континенту Сибирь» новосибирский вирусолог Сергей Нетесов, отмена ношения масок может вызвать новый подъем заболеваемости COVID-19.

Накануне в Новосибирской области выявили 170 случаев заражения COVID-19, скончались десять человек, в том числе мальчик в возрасте шести месяцев. 12 апреля ковид стал причиной смерти трехмесячного ребенка.