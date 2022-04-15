Пожар площадью свыше 2 000 кв. м произошел на складе в Новосибирске

В Калининском районе Новосибирска произошел крупный пожар на складе. Огонь распространяется на соседнее строение, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области.

На улице Писемского в Калининском района Новосибирска произошло возгорание складского строения. Пожарно-спасательные подразделения выехали на место происшествия в 10:45.

«В течение шести минут первые пожарные расчеты прибыли на место вызова. По оперативной информации горит одноэтажный склад, огонь распространяется на соседнее складское строение», — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. Склад переменной этажности от одного до двух этажей.

Отмечается, что специалисты осуществляют ликвидацию возгорания, проводится усиление задействованной группировки сил. Площадь пожара составляет 2 225 кв.м. В 11:40 открытое горение локализовали. На месте задействованы 62 человека и 18 единиц техники.

В пресс-службе уточнили, что пожарные ликвидируют возгорание по трем боевым участкам, в том числе для защиты не горящей части строения. Существует угроза обрушения кровли. Внутри склада находятся автомасла и автозапчасти.

Напомним, в конце марта в Новосибирске произошел пожар на станции техобслуживания. Для ликвидации возгорания специалисты перекрыли движение транспорта по прилегающей к зданию СТО улице.