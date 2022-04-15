Стартовала новая акция от ГК «СМСС» – апартаменты под ключ в ЖК «Бирюзовая жемчужина» можно приобрести с хорошей выгодой. Акция продлится с 15 апреля до 10 мая 2022 года.

Застройщик ЖК «Бирюзовая жемчужина» предлагает покупателям приобрести апартаменты под ключ (с отделкой, мебелью и бытовой техникой) с хорошей скидкой – 200 000 рублей. Предложение будет действовать до 10 мая.

Апартаменты «Бирюзовая жемчужина» – это здание в лаконичной европейской стилистике. Оно представляет собой одноподъездный 9-этажный дом с подземным паркингом. Апартаменты возвели в Заельцовском районе по улице Сухарной, 107/1 рядом ЖК «Бирюзовая жемчужина» и сдали в конце 2021 года. В доме со 2 по 9 этаж расположены 159 апартаментов площадью от 20 до 28 кв. м. Еще остались в продаже апартаменты с окном в ванной комнате. Для отделки жилых помещений – от обоев до ламината – использованы современные качественные материалы. В ванной комнате установлена не только сантехника, но и стиральная машина. Полностью укомплектованы и кухонные уголки (мойка, варочная панель, шкафы). Места общего пользования выполнены по индивидуальному дизайн-проекту и отделаны керамическим гранитом.

Стоит также напомнить, что апартаменты построили в одном из живописных районах Новосибирска рядом с Заельцовским парком и берегом реки Обь.

В офисе продаж «СМСС Недвижимость» на Романова, 55 можно оформить электронную регистрацию сделки, которая позволяет сэкономить время (одно посещение офиса продаж, договоры регистрируются в течение 3-5 дней, есть возможность провести межрегиональную сделку).

С условиями акции можно ознакомиться на сайте:

apartment.ac-biryuzovaya-zhemchuzhina.ru

Отдел продаж:

ул. Романова, 55, 2-й этаж,

телефон 8 (383) 209-28-44

Проектная декларация размещена на сайте

apartment.ac-biryuzovaya-zhemchuzhina.ru

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