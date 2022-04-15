Главу одного из сибирских поселков заподозрили в превышении полномочий

Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении главы поселка Березовка Красноярского края. Чиновника обвинили в продаже двух земельных участков по заниженной стоимости.

Уголовное дело в отношении главы администрации поселка Березовка Березовского района Красноярского края возбуждено по статье о превышении должностных полномочий, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия. В настоящее время должность главы поселения занимает Сергей Суслов — председатель палаты городских поселений совета муниципальных образований края. Впервые Суслов был избран главой поселка в 2001 году.

«В рамках расследования уголовного дела по факту незаконного отчуждения должностными лицами администрации поселка Березовка двух земельных участков предъявлено обвинение главе поселка Березовка в совершении двух эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 286 УК РФ», — сообщили в ведомстве.

По версии следствия, в 2017 году Сергей Суслов незаконно заключил два договора купли-продажи земельных участков. После чего в на основании постановления администрации поселения земля была предоставлена в собственность местному жителю по заниженной стоимости. В дальнейшем приобретатель продал и подарил участки третьим лицам.

Незаконными действиями обвиняемого администрации поселка Березовка и администрации Березовского района края причинен ущерб на сумму свыше 5 млн рублей.

«В ходе следствия обвиняемый не признал вину в инкриминируемых ему преступлениях. Следственными органами перед судом заявлено ходатайство об отстранении главы поселка Березовка Березовского района Красноярского края от занимаемой должности, которое судом удовлетворено в полном объеме», — указано в сообщении.

Напомним, в конце марта в Новосибирской области завершили расследование уголовного дела о растрате и превышении должностных полномочий в отношении бывшего главы рабочего поселка Линево Якова Ландайса. Его обвинили в махинациях с приватизацией квартиры. Ранее правоохранители направили в суд еще одно уголовное дело в отношении экс-главы поселка.