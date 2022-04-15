Сибиряки стали больше интересоваться залоговыми активами

Сбер подводит итоги работы сервиса Портал DA в первом квартале 2022 года. В этот период число покупателей на площадке увеличилось вдвое по сравнению с I кварталом 2021 года — до 70 тыс., продавцов — на 60%, до 2,1 тыс.

Сегодня на Портале DA реализуется недвижимость, автомобили, производственные предприятия и другие активы на сумму более 312 млрд рублей.

«Портал DA стал полноценным маркетплейсом для покупки жилья или автомобиля: в прошлом году мы подключили к нему электронную торговую площадку «Сбер А», за счет чего существенно увеличили предложение, – говорит начальник Управления принудительного взыскания и банкротства Сбербанка Евгений Акимов. – На Портале DA также представлены лизинговые компании и автосалоны, у которых пользователь может приобрести актив напрямую и без обременений».

Всего на Портале DA в I квартале 2022 года было продано активов на общую сумму 1,9 млрд рублей, что сопоставимо с аналогичным периодом прошлого года. Количество сделок за год выросло на 30%, однако средний чек снизился вдвое — до 7,7 млн рублей. Данный тренд объясняется тем, что основной прирост сделок пришёлся на розничных клиентов, которые интересуются покупкой автомобилей, жилья в регионах и оборудования со средним чеком ниже, чем у коммерческой недвижимости или готового бизнеса.