В Новосибирске состоялся рок-концерт музыкально-патриотического марафона «ZаРОССИЮ». Хедлайнерами мероприятия выступили группы «Смысловые галлюцинации» и «СерьГа».

В Новосибирске 14 апреля состоялся рок-концерт музыкально-патриотического марафона «ZаРОССИЮ». Один из хештегов марафона — #мывместе — точно отразил атмосферу праздника, сообщает пресс-служба облправительства. Площадь Пименова в этот день наполнилась жителями региона самых разных возрастов.

Новосибирцы присоединились к проекту, который будет проходить до 5 мая и охватит более 30 городов страны в шести федеральных округах — Центральном, Северо-Западном, Южном, Приволжском, Уральском и Сибирском федеральном округе.

Участники марафона в Новосибирске стали слушателями динамичного трехчасового концерта, хедлайнерами которого выступили лидер рок-группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бобунец и группа «СерьГа» под руководством Сергея Галанина. Также на сцену вышли творческие коллективы Новосибирской области.

Как прокомментировал и.о. министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков, музыкально-патриотический марафон— одно из значимых и интересных масштабных культурных событий последнего времени в регионе, несущее идеи объединяющего начала.

«Музыка объединяет — жители Новосибирской области сегодня смогли почувствовать это на себе. Песни, которые прозвучали со сцены — о любви и дружбе, о добре и красоте родных мест. В России всегда знали, что такое взаимоуважение и чувство общности, помнили свою историю и корни, несмотря ни на что стремились к высоким целям. И сейчас важно сплотиться вокруг главных ценностей, которые остаются прежними. Мы едины — в этом залог наших успехов и побед!»,— сказал Юрий Зимняков.

Отметим, концертные мероприятия также запланированы в Бердске и Искитиме. В Новосибирске в рамках марафона 14 апреля состоялся цикл лекций экспертов Общероссийской общественно-государственной просветительской организации «Российское общество «Знание».

Напомним, в Новосибирске ведется подготовка к празднованию Дня Победы. В мэрии сообщали, что в этом году мероприятие пройдет в полноценном формате. В честь праздника в городе прогремят три салюта — один традиционно пройдет утром во время парада на площади Ленина, два других состоятся на набережной Оби и возле Новосибирского оперного театра в центре города.