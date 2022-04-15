Около 150 предприятий Новосибирской области уведомили о сокращениях

Почти 150 предприятий Новосибирской области подали уведомления о сокращении сотрудников. Это коснется более тысячи работников, сообщает ТАСС со ссылкой на министерство труда и социального развития региона.

148 предприятий Новосибирской области подали уведомления о сокращении более тысячи сотрудников. Еще в 37 организациях для 1 177 работников введен режим простоя — это 15% от общей численности сотрудников на данных предприятиях.

«Официальную информацию о планируемом высвобождении 1 065 работников на предстоящий период предоставили 148 организаций Новосибирской области», — сообщили в министерстве. Всего на предприятиях заняты 45,9 тыс. человек.

Отметим, по данным Центра занятости населения Новосибирска, в первом квартале 2022 года 5,9 тыс. человек зарегистрировались как ищущие работу. Общее число граждан, ищущих работу через службу занятости населения, за три месяца текущего года составило почти 18 тыс. человек.

Ранее начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Виталий Витухин сообщал, что только треть новосибирских промышленных предприятий не планируют сокращать объемы производства. Некоторые организации намерены снизить число рабочих часов и дней для сотрудников. При этом, по данным опроса портала SuperJob, лишь 5% работодателей города допустили сокращение рабочей недели с 5 до 4 дней, 1% компаний Новосибирска уже ввел такую меру.

В конце марта министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева сообщала, что 176 предприятий региона организуют 1,3 тыс. дополнительных временных рабочих мест для обеспечения устойчивости экономики и рынка труда в регионе. К началу апреля перечень предприятий, готовых оказать поддержку другим организациям и принять на временные работы их сотрудников, расширился до 184 компаний.

Напомним, ранее сообщалось о том, что правительство Новосибирской области намерено поддержать региональный рынок труда.