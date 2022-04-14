На областных и федеральных дорожных стройках в Новосибирске будет работать независимый контроль

Мэрия Новосибирска привлекла представителей независимого контроля к проверке дорожных строек, финансируемых из областного и федерального бюджетов. Инспекторы будут находиться на объекте на протяжении проведения работ.

Как сообщили в мэрии Новосибирска 14 апреля, привлечение независимого контроля к строительству приоритетных дорог позволит своевременно выявить некачественную работу.

Сейчас в Новосибирске проходит проверка дорожных объектов, находящихся на гарантийном обслуживании – всего их в городе 322. Из них уже проверено более 150. Завершить эти работы предполагается к 1 мая, а до 1 июня планируется устранить все дефекты.

По данным муниципалитета, ряд подрядчиков уже приступают к работе. В числе выявленных дефектов — вышелушивание асфальтобетонной смеси, колейность, примыкания к дождеприемникам и колодцам, а также разрушение бордюрного камня.

Ранее сообщалось о том, что основной объём работ по поддерживающему ремонту дорог в Новосибирске завершится к майским праздникам.