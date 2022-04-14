К концу 2022 года в Новосибирске появится первый вытрезвитель

Комитет Заксобрания Новосибирской области по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения одобрил законопроект, регламентирующий создание в Новосибирской области спецорганизаций (вытрезвителей) для оказания помощи людям, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. Первый вытрезвитель появится в Новосибирске.

Представляя законопроект «Об отдельных вопросах организации мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения» в Заксобрании, министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева рассказала, что документ наделяет полномочиями по оказанию помощи лицам в состоянии любого токсического опьянения органы муниципальной власти. Если закон будет принят, потребуется внесение изменений в региональный бюджет. На создание и организацию деятельности медвытрезвителей необходимо будет заложить в 2022 году – 15,4 млн. рублей, в 2023 году – 17,8 млн. рублей и в 2024 году – 18,5 млн. рублей.

Первое специализированное учреждение появится в Новосибирске уже в 2022. Министерство труда и социального развития региона и мэрия города тесно работают в этом направлении. По словам Елены Бахаревой, это пилотный проект, на котором отработают методологию. Первый вытрезвитель рассчитан на 20 мест, в нем будут работать специалисты, в том числе с медицинским образованием для оказания первой врачебной помощи. Объем финансирования спецучреждений основан на обязательных требованиях к ним, которые содержатся в совместном приказе Министерства здравоохранения, Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и МВД России.

Депутат Александр Шпикельман рассказал, что вопрос о возвращении вытрезвителей депутаты поднимали давно. По его словам, на встречах депутатов с представителями правоохранительных органов ГУВД «просило и на левом и на правом берегу Новосибирска организовать два учреждения». «Просьба подумать и на будущее сделать два учреждения», – предложил депутат.

«После того, как мы поймем нагрузку, мы поймем востребованность, тогда будем обсуждать целесообразность создания подобных учреждений в других районах либо городах Новосибирской области», – ответила Елена Бахарева.

Заместитель председателя комитета Александр Козлов напомнил, что медицинские вытрезвители закрыты уже более 15 лет. «В течение 10 лет мы пытаемся эту систему восстановить. В данном варианте мы выигрываем две вещи: сохраняем человеку здоровье и охраняем общественный порядок. Многие преступления, к сожалению, совершаются в состоянии алкогольного, наркотического опьянения. Поэтому большое спасибо, что три министерства региона нашли общий язык», – отметил депутат.

Председатель комитета Игорь Гришунин предложил депутатам с целью контроля посетить спецучреждение на этапе его создания, чтобы составить собственное мнение об организации его работы и достаточности финансирования. В результате обсуждения комитет принял решение рекомендовать сессии Заксобрания принять законопроект в первом чтении.

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