Девять лет колонии получил экс-замминистра строительства региона Сибири за взятку от застройщика

Суд в Иркутской области вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего первого заместителя министра строительства, дорожного хозяйства региона. Чиновницу признали виновной в получении взятки в особо крупном размере от одного из застройщиков.

Кировский районный суд Иркутска признал виновным экс-первого заместителя министра строительства, дорожного хозяйства региона в совершении преступления по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в особо крупном размере), сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Иркутской области.

«С учетом мнения прокурора ей назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — указано в сообщении.

Отметим, в 2019-2020 годах должность первого заместителя министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области занимала Ирина Худякова.

По данным следствия, преступление было совершено еще в 2016 году, когда чиновница занимала пост начальника отдела выдачи разрешительной документации департамента реализации градостроительной политики комитета по градостроительной политике администрации Иркутска.

Подсудимая получила взятку в размере 2 млн рублей от представителя фирмы-застройщика за продление разрешения на строительство многоквартирного дома при отсутствии на то оснований.

Женщину задержали в июне 2020 года, когда она работала в министерстве строительства региона в должности первого заместителя министра. Правоохранители провели обыски по местам жительства обвиняемой и свидетелей по уголовному делу, в служебных кабинетах городской администрации и министерства. Были изъяты денежные средства, дорогостоящие ювелирные изделия и часы.

Напомним, в конце января в Иркутской области завершили расследование уголовного дела о закупке фальсифицированных медицинских изделий в отношении бывшего министра здравоохранения региона Наталии Ледяевой и ее сына Ильи Белоусова. Материалы дела направили в Кировский районный суд Иркутска.