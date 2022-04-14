В Новосибирске суд вынес приговор директору батутного центра, где 11 детей получили травмы

Суд в Новосибирске вынес приговор директору батутного центра Eversi, при посещении которого 11 детей получили травмы, в том числе компрессионные переломы позвонков. Ему назначили условный срок и штраф в размере 100 тыс. рублей.

Железнодорожный районный суд Новосибирска вынес приговор по уголовному делу в отношении директора батутного центра Eversi Андрея Кожевникова. Предпринимателя обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ).

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Новосибирской области, в 2014-2016 годах Кожевников организовал батутный центр Eversi (ООО «Скайзон») Для проведения занятий по прыжкам на батуте предприниматель привлек инструкторов-консультантов, не имеющих соответствующей спортивной и профессиональной квалификации. Уровень теоретической, методической и практической подготовленности сотрудников заведения был на низком уровне.

В результате с декабря 2016 года по декабрь 2017 года 11 детей при посещении центра получили травмы различной степени тяжести.

«Например, один мальчик после прыжка в яму с поролоновыми кубами получил ушиб спины, а другой, — при падении на батуте, —получил компрессионный перелом 2 позвонков шейного отдела позвоночника. Кожевников пояснил, что батутный центр был предназначен для безопасного досуга детей и настаивал, что малолетние получили травмы по своей неосторожности», — сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Суд признал Андрея Кожевникова виновным в совершении преступления и приговорил предпринимателя к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. Бизнесмен также должен выплатить штраф в размере 100 тыс. рублей.

«Кроме того, судом удовлетворены гражданские иски представителей потерпевших на общую сумму 902 700 рублей», — сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда Новосибирска. Отмечается, что приговор не вступил в законную силу.

По данным Rusprofile, ООО «Скайзон» зарегистрировано в 2014 году, организация была ликвидирована в сентябре 2018 года. Андрей Кожевников стал руководителем компании в 2016 году — ранее директором «Скайзона» являлся соучредитель производитель спортивного, в том числе батутного оборудования «Юнитрамп» Роман Сотников. Ему также принадлежат 50% доли ООО «Скайзон». В июле прошлого года суд приговорил Сотникова к 1, 6 году лишения свободы условно со штрафом в 100 тыс. рублей по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ.

Напомним, в начале апреля в Новосибирске правоохранители возбудили уголовное дело в отношении тренера Центра подготовки по спортивной гимнастике Евгения Подгорного. По данным следователей, педагог «неоднократно наносил удары» своему ученику из-за неправильного выполнения упражнений.