Новосибирские власти примут решение по расторжению мусорной концессии до конца апреля

Василий Попов
 
Новосибирские власти примут решение по мусорной концессии до конца апреля
Фото Михаила Перикова

Решение по расторжению мусорной концессии с ООО «Экология-Новосибирск» планируется принять до конца апреля текущего года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замруководителя администрации губернатора Новосибирской области Сергея Нешумова.

Напомним, концессионное соглашение министерство ЖКХ и энергетики Новосибирской области заключило с ООО «Экология-Новосибирск» (входит в группу «ВИС») в 2016 году, однако уже в 2017 году оно было заморожено из-за недовольства общественности и депутатов. Соглашение предусматривало строительство двух мусоросортировочных комплексов и двух полигонов для захоронения отходов. Общая стоимость проекта оценивалась порядка 6,5 млрд рублей.

В сентябре прошлого года ООО «Экология-Новосибирск» направило в УФАС по региону проект дополнительного соглашения к договору концессии. Документ предполагал ряд решений, выработанных рабочей группой регионального правительства, работа над ним началась еще в 2019 году. В числе изменений — сокращение срока действия концессии с 40 до 25 лет, уменьшение объема инвестиций до 4,3 млрд рублей. Проект дополнительного соглашения не прошел согласование ведомства.

В феврале текущего года губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что не видит смысла «оттягивать расторжение соглашения».

«Ранее мы принципиально договаривались о том, что в действующих параметрах соглашение реализовываться не будет и нужны согласования изменений со стороны УФАС. Этого не произошло», — сказал глава региона.

Как сообщил агентству заместитель руководителя администрации — руководитель департамента информационной политики администрации губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области Сергей Нешумов, принятие решения по концессии ожидается до конца апреля текущего года.

«Министерству [ЖКХ и энергетики Новосибирской области] поручено проработать вопрос, связанный с расторжением концессионного соглашения, в том числе в части правовых и экономических последствий расторжения. Принятие решения ожидается до конца апреля 2022 года», — сказал Нешумов.

Он добавил, что Новосибирская область и Российский экологический оператор подписали дорожную карту, согласно которой в третьем квартале 2022 года запланировано заключение концессионных соглашений по созданию и эксплуатации четырех объектов в сфере обращения ТКО. В регионе намерены построить четыре полигона ТКО с мусоросортировочными линиями.

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