Новосибирские власти примут решение по расторжению мусорной концессии до конца апреля

Решение по расторжению мусорной концессии с ООО «Экология-Новосибирск» планируется принять до конца апреля текущего года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замруководителя администрации губернатора Новосибирской области Сергея Нешумова.

Напомним, концессионное соглашение министерство ЖКХ и энергетики Новосибирской области заключило с ООО «Экология-Новосибирск» (входит в группу «ВИС») в 2016 году, однако уже в 2017 году оно было заморожено из-за недовольства общественности и депутатов. Соглашение предусматривало строительство двух мусоросортировочных комплексов и двух полигонов для захоронения отходов. Общая стоимость проекта оценивалась порядка 6,5 млрд рублей.

В сентябре прошлого года ООО «Экология-Новосибирск» направило в УФАС по региону проект дополнительного соглашения к договору концессии. Документ предполагал ряд решений, выработанных рабочей группой регионального правительства, работа над ним началась еще в 2019 году. В числе изменений — сокращение срока действия концессии с 40 до 25 лет, уменьшение объема инвестиций до 4,3 млрд рублей. Проект дополнительного соглашения не прошел согласование ведомства.

В феврале текущего года губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что не видит смысла «оттягивать расторжение соглашения».

«Ранее мы принципиально договаривались о том, что в действующих параметрах соглашение реализовываться не будет и нужны согласования изменений со стороны УФАС. Этого не произошло», — сказал глава региона.

Как сообщил агентству заместитель руководителя администрации — руководитель департамента информационной политики администрации губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области Сергей Нешумов, принятие решения по концессии ожидается до конца апреля текущего года.

«Министерству [ЖКХ и энергетики Новосибирской области] поручено проработать вопрос, связанный с расторжением концессионного соглашения, в том числе в части правовых и экономических последствий расторжения. Принятие решения ожидается до конца апреля 2022 года», — сказал Нешумов.

Он добавил, что Новосибирская область и Российский экологический оператор подписали дорожную карту, согласно которой в третьем квартале 2022 года запланировано заключение концессионных соглашений по созданию и эксплуатации четырех объектов в сфере обращения ТКО. В регионе намерены построить четыре полигона ТКО с мусоросортировочными линиями.