Дело о хищении средств дольщиков новосибирского микрорайона «Радужный» рассмотрит суд

Правоохранители завершили расследование уголовного дела о хищении средств дольщиков микрорайона «Радужный» Верх-Тулы. Материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направят в Ленинский районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу.

Уголовное дела в отношении бывшего руководства застройщика и генподрядчика микрорайона «Радужного» — ООО «Базис-Строй» и «АльянсРегионСтрой» — возбуждено по ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 1 и п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием), сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Новосибирской области.

По данным следствия, фигуранты дела привлекали средства граждан под видом договоров участия в долевом строительстве домов микрорайона «Радужный» Верх-Тулы Новосибирского района, однако свои обязательства по передаче квартир не выполнили. Часть средств обвиняемые потратили «на создание видимости активного строительства жилых домов», остальным распорядились по собственному усмотрению.

«Привлечение денежных средств велось с 2014 года, а фактическое строительство домов было прекращено из-за нехватки денежных средств в 2017 году. Однако фигуранты, обладая талантом хищения денежных средств и убеждением граждан, продолжили обманывать дольщиков до июля 2021 года», — подчеркнули в ведомстве. От действий фигурантов дела пострадали 182 гражданина. Им причинен ущерб на сумму более 157 млн рублей.

В пресс-службе Следственного комитета уточнили, что обвиняемые также не платили юридическим лицам и предпринимателям за услуги и поставку материалов при строительстве домов. В целях обеспечения причиненного ущерба на имущество фигурантов дела наложен арест стоимостью 29 млн рублей.

«Вину в совершенных преступлениях обвиняемые не признали. В ходе следствия в отношении них была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — указано в сообщении.

По данным Rusprofile, ООО Инвестиционно-строительная компания «Базис-Строй» зарегистрирована в 2009 году в Новосибирске, учредителями являются почетный строитель России Надежда Зибницкая (45% доли), а также ее бизнес-партнер Александр Семенов (40%). До марта прошлого года в числе совладельцев компании также находилась Ольга Варламова. В декабре 2020 года суд признал компанию «Базис-Строй» банкротом.

Единственным владельцем компании «АльянсРегионСтрой» выступает Надежда Зинбицкая. Организация была ликвидирована в июле 2021 года, ликвидатор — Сергей Варламов. Он вместе с Ольгой Варламовой руководил инвестиционной компанией «Базис-Инвест», потребительским жилищно-строительным кооперативом «Развитие» и другими.