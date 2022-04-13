Двухуровневую развязку и путепровод возведут у въезда на Восточный обход Новосибирска в 2026 году

Двухуровневую развязку, путепровод и пешеходный мост построят на Ленинск-Кузнецкой трассе около села Раздольное Новосибирской области. Вблизи населенного пункта будет проходить Восточный обход Новосибирска.

О возведении дорожных объектов на Ленинск-Кузнецкой трассе вблизи села Раздольное сообщает пресс-служба Территориального управления автомобильных дорог (ТУАД) Новосибирской области. Отмечается, что саму дорогу на границе с Новосибирском до транспортной развязки на Восточном обходе расширят до четырех полос.

«Автомобильная дорога запроектирована с 2-мя полосами движения в каждом направлении с шириной проезжей части по 7,5м, и установкой на всем протяжении дорожного ограждения, разделяющего встречные транспортные потоки и повышающего в разы безопасность дорожного движения», — указано в сообщении.

Проект реализуется в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные автодороги». Все работы по контракту на объекте планируется завершить в 2026 году.

В пресс-службе ТУАД региона уточнили, что работы по строительству уже ведутся. На первом пусковом комплексе выполнено переустройство кабеля связи, земляного полотна, уложен рабочий слой основания из щебеночно-песчаной смеси по левой стороне. Специалисты также на 70% выполнили устройство площадки для отстоя технологического и транзитного транспорта на объекте. На втором участке проведены работы по переустройству газопроводов.

«Третий пусковой комплекс реконструкции Ленинск-Кузнецкой трассы до транспортной развязки на Восточном обходе выделен в отдельный проект. Он включает строительство дороги и завершение работ на недостроенном путепроводе», — сообщили в ТУАД Новосибирской области.

Отметим, строительство Восточного обхода Новосибирска ведется в несколько этапов. Завершить первый этап строительства планируется в 2024 году. Он соединит участки Раздольное — Барышево — Академгородок-Кольцово.

Строительство Восточного обхода началось в 2013 году, в 2020 году Росавтодор расторг контракт с подрядчиком из-за срыва графика работ — первый этап проекта изначально планировалось завершить в 2016 году, однако сроки неоднократно сдвигались. Новый подрядчик был определен в апреле прошлого года.