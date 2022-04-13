Новое футбольное поле с трибунами и легкоатлетическими секторами появится в Бердске

Министерство строительства Новосибирской области объявило аукцион на строительство футбольного поля с легкоатлетическими спортивными секторами и трибунами на 1,5 тыс. мест. Новый спортивный объект возведут в Бердске.

Информация о проведении электронного аукциона на выполнение подрядных работ по строительству объекта размещена на сайте госзакупок 13 апреля, заказчиком выступает государственного казенное учреждение Новосибирской области «Управление капитального строительства».

Согласно проектной документации к аукциону, возвести объект планируется в два этапа. Первый предполагает строительство футбольного поля с искусственным покрытием для занятий футболом и регби, комбинированных легкоатлетических беговых дорожек, спортивных секторов для занятий тройными прыжками, прыжками в длину и высоту. Подрядчик также возведет универсальную игровую площадку для мини-футбола, баскетбола и волейбола, а также площадку для сдачи нормативов ВФСК «ГТО» и модульные раздевалки.

Во второй этап строительства входит здание трибуны на 1 500 мест с подтрибунными помещениями. Проектная документация предусматривает создание секций велоспорта, беговых лыж, зала аэробики, тренажерного зала и легкоатлетического манежа.

«Проектируемый объект предназначен для проведения оздоровительных занятий, учебно-тренировочных занятий спортсменов и любителей по игровым видам спорта, проведения соревнований местного значения. Созданы условия для посещения маломобильных групп населения, в том числе, инвалидов, пользующихся креслами-колясками», — указано в документах.

Согласно кадастровому номеру земельного участка, новый комплекс открытых плоскостных физкультурно-спортивных и физкультурно-досуговых площадок разместят на площадке стадиона «Авангард» по улице Боровой.

В ведомость объемов работ входят, в частности, земляные работы, возведение фундаментов, устройство каркаса, стен, кровли, трибун, полов, отделочные работы, благоустройство. Перед вводом в эксплуатацию планируется проведение испытаний ограждений пожарных лестниц на объекте, бактериологический анализ воды, тепловизионное обследование здания и другое.

Завершить работы планируется до 30 октября 2023 года, начальная цена контракта — более 153 млн рублей. Источником финансирования выступает бюджет Новосибирской области.

Напомним, ранее в Новосибирской области объявили аукцион на строительство лыжероллерной трассы и лыжной базы в рабочем поселке Маслянино. Завершить работы необходимо до конца октября 2022 года.