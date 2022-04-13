Памятник Покрышкину в Новосибирске перенесли в центр транспортного кольца (ФОТО)

В Новосибирске на новом месте установлен памятник герою Советского Союза, лётчику Александру Покрышкину. Работы по переносу монумента начались на прошлой неделе.

Памятник Александру Покрышкину, ранее располагавшийся возле недостроенного здания дома культуры «Металлург», установлен в Новосибирске в центре площади Маркса, сообщила в социальных сетях вице-мэр Анна Терешкова 13 апреля.

По данным страницы муниципального портала «Зелёный Новосибирск» в соцсетях, впереди — отделка основания памятника и благоустройство прилегающей к нему территории, в том числе озеленение и устройство цветников. Эти работы будут выполняться в мае и июне. Как сообщили в пресс-службе мэрии, основные благоустроительные работы предполагается завершить до 4 мая.

Изначально переустановку монумента планировалась выполнить к 9 мая.

Напомним, что перенос памятника Александру Покрышкину в Новосибирске связан с комплексной реконструкцией площади Маркса. Согласно проекту, на месте недостроенного ДК «Сибсельмаш», возле которого ранее располагался монумент, появится многофункциональный гостиничный комплекс. Его застройщиком выступит известный новосибирский девелопер Тимур Саттаров.

Вопрос переноса памятника обсуждался в Новосибирске с осени 2021 года. Соответствующее решение окончательно было принято в марте 2022 года.

Демонтаж монумента с прежнего месторасположения начался 5 апреля.