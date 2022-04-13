МТС проведет вебинар, посвященный голосовой аналитике

Федор Туров
 
Миниатюра для: МТС проведет вебинар, посвященный голосовой аналитике
Фото из открытых источников

14 апреля 2022 года МТС и компания «Юкитех Лаб», разработчик голосовых ИИ-решений, представят на вебинаре решение U-Speech Analytics. Решение «Юкитех Лаб» – это 100% отечественная разработка, созданная в соответствии с требованиями ФСТЭК.

В облаке МТС сервис доступен компаниям вне зависимости от отрасли и масштаба, начать использование можно сразу после получения доступа.

Основные темы:

  • Как голосовая аналитика помогает с нуля выстроить стратегию клиентского обслуживания и повысить продажи
  • Контроль качества клиентского сервиса и прозрачные системы мотивации для сотрудников контакт-центров
  • Цифры на службе бизнеса – сложные скоринговые оценки, комплексные количественные и качественные метрики, наглядная аналитика и отчеты
  • Выявление ключевых событий и жалоб, работа с конфликтными звонками

Сегодня ИИ-технологии становятся для бизнеса неоценимым помощником – особенно в части речевой аналитики, которая успешно внедряется в современные контакт-центры.

Вебинар стартует 14 апреля в 15:00 по новосибирскому времени. Зарегистрироваться можно здесь.

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