МТС проведет вебинар, посвященный голосовой аналитике

14 апреля 2022 года МТС и компания «Юкитех Лаб», разработчик голосовых ИИ-решений, представят на вебинаре решение U-Speech Analytics. Решение «Юкитех Лаб» – это 100% отечественная разработка, созданная в соответствии с требованиями ФСТЭК.

В облаке МТС сервис доступен компаниям вне зависимости от отрасли и масштаба, начать использование можно сразу после получения доступа.

Основные темы:

Как голосовая аналитика помогает с нуля выстроить стратегию клиентского обслуживания и повысить продажи

Контроль качества клиентского сервиса и прозрачные системы мотивации для сотрудников контакт-центров

Цифры на службе бизнеса – сложные скоринговые оценки, комплексные количественные и качественные метрики, наглядная аналитика и отчеты

Выявление ключевых событий и жалоб, работа с конфликтными звонками

Сегодня ИИ-технологии становятся для бизнеса неоценимым помощником – особенно в части речевой аналитики, которая успешно внедряется в современные контакт-центры.

Вебинар стартует 14 апреля в 15:00 по новосибирскому времени. Зарегистрироваться можно здесь.