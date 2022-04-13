Мужчина, покрасивший крыльцо мэрии в цвета украинского флага, предстанет перед судом в Новосибирске

В Центральный районный суд поступило дело об административном нарушении в отношении Станислава Карзанова, пытавшегося покрасить крыльцо мэрии Новосибирска в цвета украинского флага на минувших выходных.

На мужчину составлено два административных протокола по ч. 1 ст. 20.3.3. КоАП РФ – дискредитация вооружённых сил РФ, уточнили в пресс-службе Судебного департамента Новосибирской области.

Как следует из сообщения, первый протокол связан с правонарушением от 24 марта, когда Карзанов покрасил асфальтовое покрытие в углу здания мэрии, второй – с инцидентом 9 апреля, когда мужчина нанёс краску у входа в городскую администрацию.

Как сообщалось ранее, 41-летний Станислав Карзанов является директором частной котельной. Об этом стало известно из сообщения на официальном Telegram-канале мэра Новосибирска Анатолия Локтя, где также сообщалось о задержании нарушителя 9 апреля. Мужчину поймали с поличным, когда он заливал крыльцо мэрии синей и жёлтой красками. Чуть позже стало известно, что он окрасил в те же цвета пандус возле здания городской управы.

В муниципалитете отметили, что за вандализм мужчине грозит до трёх лет лишения свободы, при этом мэр предложил наказать его принудительными работами по устранению последствий нарушения.

Ранее также сообщалось о том, что студент вывесил флаг Украины на окне общежития НГУ. Он отделался предупреждением.