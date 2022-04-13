На заседании комитета по аграрной политике и природным ресурсам Заксобрания Новосибирской области 12 апреля депутаты и представители профильных министерств обсудили ситуацию в сельскохозяйственной отрасли и принимаемые меры по поддержке агропромышленного комплекса региона.

Как отметил в своем докладе заместитель председателя правительства Новосибирской области – министр сельского хозяйства Евгений Лещенко, поставки техники, вопреки опасениям, не только не уменьшились, но и увеличились на 1,1 млрд рублей по сравнению с сезоном 2021 года.

«Мы встречались с основными дилерами: «Гомсельмаш», «Агроальянс», «Техпромторг» и другими производителями техники, в том числе с теми, которые выпускают иностранные бренды. И сейчас можем сказать: техники на посевную хватит», – подчеркнул министр.

Единственным исключением стали машины John Deere – по словам министра, 12 единиц сейчас нуждаются в ремонте, цена которого выросла с прошлого года более чем вдвое.

Важный момент занимает вопрос лизинга – большую часть техники аграрии получают именно через него. Министр отметил, что федеральное правительство сейчас рассматривает предложения в этой сфере очень оперативно и вопрос о льготном лизинге «решен практически полностью». И кроме российской техники в программу включена и белорусская. Законопроект был принят 11 апреля. Кроме того, утилизационный сбор на технику из Беларуси был приостановлен, как и на российскую.

Депутат Виктор Кушнир обратил внимание на то, что минсельхоз, как региональный, так и федеральный, сосредотачивает всю поддержку на аграрном секторе и часто забывает про смежные с ним промышленные направления.

Председатель аграрного комитета ЗС депутат Денис Субботин согласился с тем, что новосибирским производителям нелегко конкурировать с белорусскими компаниями. «Я считаю, льготное кредитование АПК следует распространить и на промышленные отрасли. Мы уже поднимали этот вопрос на бюджетном комитете – к сожалению, минсельхозу не всегда удается состыковаться с минпромторгом. Хотелось бы, чтобы министры не скидывали вопросы друг на друга, а как-то сообща работали».

Депутат Александр Тепляков напомнил также о том, что себестоимость зерна за последние годы практически не менялась, однако посевная удорожала довольно значительно – с 10 до 15 млрд рублей. «Тут очень многое упирается не в экономическую ситуацию, а в природу – дело в том, что расходную часть аграрии считают в гектарах, а доходную – в центнерах, которые с этих гектаров собирают», – прокомментировал Денис Субботин. И в текущий рост, по его словам, основной вклад внесла не столько техника, сколько удобрения. В связи с этим депутат попросил главу минсельхоза сделать больший акцент на данное направление, как и на взаимодействие с минпромторгом. «Я напоминаю, что мы уже обращались к правительству области с предложением выделить субсидии из областного бюджета на минеральные удобрения, средства защиты растений до 2025 года, без этих ресурсов ничего здесь расти не будет».