В Новосибирской области лекарства всех групп имеются в достаточном количестве, сформированы запасы

Новосибирские власти сообщают об отсутствии дефицита лекарственных препаратов на территории региона. Это обеспечивается за счет трехуровневого мониторинга, своевременных поставок лекарств и наличия российских аналогов, сообщает пресс-служба облправительства.

О ситуации с обеспечением и реализацией лекарственных препаратов в Новосибирской области доложили в ходе брифинга заместитель министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Максим Останин, руководитель территориального органа Росздравнадзора по Новосибирской области Елена Хрусталева и директор ГКУ НСО «Новосибоблфарм» Елена Горбунова.

Как сообщила руководитель регионального Росздравнадзора Елена Хрусталева, ведомство обеспечивает трехуровневый мониторинг доступности лекарственных препаратов на территории области.

«По данным системы мониторинга на сегодняшний день находится порядка 480 млн упаковок лекарственных препаратов в обращении», — отметила Елена Хрусталева. По инсулинам на текущий момент находится в обращении более 180 тысяч упаковок, левотераксин натрия — более 480 тысяч упаковок, вальпроевая кислота — более 60 тысяч упаковок в обращении в аптечных сетях и медицинских организациях, иммуноглобулин человеческий — более 15 тысяч упаковок препарата в обращении.

Еще одной сферой деятельности территориального органа Росздравнадзора, как обратила внимание Елена Хрусталева, является взаимодействие с производителями лекарственных препаратов с целью получения сведений о текущих поставках различных препаратов. И в случае, когда та или иная организация по продаже лекарств сообщает об отсутствии какого-либо препарата, Росздравнадзор рекомендует организации обеспечить закупку препарата, который по факту в Российской Федерации имеется. Данные о случаях распространения фейковой информации по теме наличия препаратов в регионе направляются в органы прокуратуры.

Дефицита лекарственных препаратов на территории Новосибирской области нет, отметила Елена Хрусталева. Для поиска лекарств существуют специальные интернет-сайты и сервисы, а лечащие врачи в медицинских организациях могут подобрать аналог необходимого препарата.

По информации Максима Останина, в настоящее время минпромторг региона осуществляет взаимодействие с 4 основными дистрибьюторами фармацевтической продукции, на территории Новосибирской области действуют 21 производственно-фармацевтическое предприятие, выпускающие лекарственные препараты различных видов.

В регионе сформирован запас лекарственных препаратов для граждан, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение, сообщила директор« Новосибоблфарма» Елена Горбунова. По словам специалиста, на складах компании созданы запасы на период 4 месяцев лекарств и медицинских изделий, в том числе инсулинов и противосудорожных препаратов.