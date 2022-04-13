Новосибирский областной перинатальный центр будут дооснащать почти на полмиллиарда рублей

На доукомплектацию областного перинатального центра в Новосибирске по поручению губернатора региона выделено порядка 450 миллионов рублей. Эти средства пойдут, в частности, на оборудование трёх индивидуальных родильных залов, а также оснащение отделений реанимации и патологии новорождённых.

О выделении средств на доукомплектацию Новосибирского областного перинатального центра сообщили в пресс-службе областного правительства.

«В этом году по поручению губернатора Новосибирской области запланировано приобретение дополнительного современного оборудования для доукомплектации центра. На эти цели выделено порядка 450 млн рублей», — цитируют в правительстве региона первого вице-губернатора Юрия Петухова.

Средства поступят на оснащение трёх индивидуальных родильных залов, закупку дополнительного медицинского оборудования, а также совершенствование дистанционного акушерского консультирования и хирургической коррекции врождённых пороков развития новорожденных.

По данным регионального правительства, в 2021 году в медучреждении вдвое увеличилось количество принятых родов, на свет появилось 3 798 детей. В 2022 году планируется увеличить объёмы медицинской помощи до пяти тысяч родов.

Напомним, строительство нового здания Новосибирского областного перинатального центра стартовало в 2013 году, однако в 2014 году было приостановлено из-за нехватки средств. Работы возобновились при поддержке федерального бюджета в 2018 году и были закончены в конце 2020 года. Принимать пациенток в учреждении начали в феврале 2021 года. На досрочное введение центра из резервного фонда правительства региона было выделено 75 млн руб.