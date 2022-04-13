В Омске откроется ресторан грузинской кухни по новосибирской франшизе

Ресторан грузинской кухни «Хочу Пури» выходит в Омск – его запуск намечен уже на конец апреля. Концепция и бренд этих заведений были придуманы в Новосибирске, где и был открыт первый ресторан «Хочу Пури».

Напомним, что первый ресторан под брендом «Хочу Пури» площадью 372 кв.м. был запущен 25 августа 2018 года в торгово-развлекательном центре «Аура» в Новосибирске. Его команда ранее в том числе запускала такие заведения, как Peoples, Park Cafe, «Чучвара», «Хлеб и Нино», а в 2020 году открыла ресторан грузинской кухни «Баклажани» в новосибирском торгово-развлекательном центре «Галерея».

В отличие от Новосибирска омский ресторан будет открыт в street-формате. Территориально он будет располагаться в историческом здании – памятнике купчихи Марии Александровны Шаниной. Здание построено в начале прошлого века и отреставрировано для использования рестораном. Как пояснили «Континенту Сибирь» в «Хочу Пури», заведение займет 480 кв.м из 855 кв.м. и одновременно сможет принять 140 гостей, средний чек составит от 900 рублей на человека.

Напомним, что на сегодня по франшизе уже открыто два ресторана под брендом «Хочу Пури» в Екатеринбурге, один в Иркутске и Барнауле. Также в марте состоялся запуск ресторана в Москве.