«Ростелеком» подключил еще свыше 4,5 тысяч домохозяйств в Новосибирской области

С начала 2022 года еще 4 560 домохозяйств Новосибирской области получили возможность подключить интернет «Ростелекома». Высокий темп работ позволил специалистам компании ускорить подключение абонентов в новостройках, коттеджных поселках и в домах на вторичном рынке.

«Этот год начался для нас с активной стройки оптоволоконных сетей как в самом Новосибирске, так и в районах области. По результатам первого квартала мы проложили 272 км оптоволокна, что дает задел на дальнейшую работу. Особенно мы приросли за счет подключения коттеджных поселков, дачных сообществ и домов частного сектора: здесь новых абонентов стало больше в три раза по сравнению с ожидаемым», — отметил вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома» Николай Зенин.

Оптика «Ростелекома» с начала года в том числе появилась в жилых комплексах «Онега», «Расцветай на Маркса» и «Акация на Лежена» в Новосибирске, в новых домах в городах Бердске и Искитиме, в садовых товариществах «Синегорье» и «Морозко» Искитимского района, а также в частном секторе станции Иня-Восточная Новосибирского района.

Для новых абонентов становятся доступны комбинированные тарифные планы, которые включают в себя интернет, мобильную связь и подписку на видеосервис Wink. Такие пакеты позволяют настраивать скорость интернета, управлять числом включенных минут и выбирать нужное количество ТВ-каналов, чтобы платить только за необходимые услуги.