Новосибирцы разлюбили «яблоки»

Аналитики МТС проанализировали продажи гаджетов в Новосибирской области с начала 2022 года. По их оценке, продажи выросли на 17% в денежном и на 1,2% в натуральном выражении по сравнению с тем же периодом прошлого года. Но, несмотря на рост средней цены устройства на 13%, интерес к дорогим моделям несколько упал.

Главный тренд первых трех месяцев 2022 года — переключение спроса новосибирцев с премиальных смартфонов на модели среднего ценового сегмента. В январе-марте наибольшим спросом пользовался ценовой сегмент 20 000 – 40 000 рублей — продажи таких гаджетов выросли на 90% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А вот популярность устройств дороже 50 000 рублей, которая росла на протяжении всего 2021 года, пошла на спад — с начала текущего года продажи девайсов дороже 50 000 рублей остались на уровне прошлого года, а в марте они упали на 30%.

Снижение продаж премиальных смартфонов связано с подорожанием гаджетов из-за роста обменного курса и переключением потребительского спроса, в конце февраля и начале марта 2022 на другие товары: продовольствие, строительные материалы, мебель, зоотовары и другие категории. Вместо дорогих моделей новосибирцы выбирали более сбалансированные по цене гаджеты с необходимым набором характеристик, вроде крупного дисплея, мощного аккумулятора и большого размера памяти.

По оценке аналитиков МТС, первое место в Новосибирске по количеству проданных гаджетов за три месяца 2022 года заняли смартфоны Samsung — их доля составила 35%. На втором месте Xiaomi с суббрендом Poco — 26,8%. На третьем — Apple с долей 15%. Также в пятерку самых популярных брендов вошли Realme — 8% и Honor — 3%

В денежном выражении в первом квартале лидирует Apple с долей 42% российского рынка, Samsung с 28,2% и Xiaomi —15,8%, за ними следуют Realme — 4,5% и Honor с 3,4%.

Топ-5 продаваемых смартфонов в Новосибирске в первом квартале 2022 года:

Xiaomi Redmi 9A 32 ГБ,

Samsung Galaxy A03 Core 32 ГБ,

Apple iPhone 11 128 ГБ,

Xiaomi Redmi Note 10S 128 ГБ,

Samsung Galaxy A12 64 ГБ