Новосибирские власти объяснили отрицательное заключение госэкспертизы по площади Лыщинского

Проект реконструкции площади Лыщинского в Новосибирске не получил одобрения госэкспертизы из-за необходимости внесения изменений и возникших по ним замечаний. Работа над корректировкой документации уже идёт, её планируется закончить к концу месяца, сообщили в пресс-службе мэрии 13 апреля.

Как напомнили в муниципалитете, проект реконструкции площади был разработан в 2018 году, а в феврале 2019 года он был одобрен.

По словам директора компании-застройщика – муниципального предприятия «МЕТРО МиР» Александра Мысика, строительство и монтаж в рамках реконструкции выполнены в полном объёме, однако для ввода объекта в эксплуатацию требуется привести документы в соответствие с фактически выполненными работами.

Как пояснили в мэрии, в процессе проведения реконструкции выяснилось, что необходимы дополнительные работы по переустройству теплосети на улице Блюхера. Это повлекло за собой изменения в проектной документации, в частности, по части изменения конфигурации проезжей части и тротуаров, а также корректировки проекта освещения.

Помимо этого, городские и областные власти приняли решение перенести строительство надземных пешеходных переходов через улицу Немировича-Данченко, проспект Маркса и улицу Блюхера на второй этап, что также необходимо было отразить в проекте.

«Все изменения были отражены в проекте в установленном порядке, документация была направлена в ГВЭ НСО для прохождения повторной экспертизы, но у экспертов возникли дополнительные вопросы и замечания, которые в установленные сроки не удалось разрешить, в связи с чем и было выдано отрицательное заключение», — говорится в сообщении Telegram-канала мэрии Новосибирска.

Работу по корректировке проектной документации планируется завершить до 30 апреля.

Напомним, реконструкция площади Лыщинского в Новосибирске ведётся с 2019 года, с 2020 года — в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Исполнителем работ выступило муниципальное предприятие «МЕТРО МиР» («Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений»).

Реконструкция площади изначально была запланирована в рамках подготовки в Молодёжному чемпионату мира по хоккею-2023. Дорожные развязки, примыкающие к площади, связывают между собой объекты инфраструктуры нового ЛДС.

Планируется, что в результате работ автомобильное движение и пешеходные зоны в районе площади будут организованы по-новому. В частности, там предусматривается смотровая площадка.

В 2020 году было принято решение перенести строительство надземного пешеходного перехода, связывающего примыкающие к площади улицы, выделив этот объект в отдельный проект.