В Новосибирске прошла Всемирная акция проверки грамотности «Тотальный диктант». 9 апреля около 5 тысяч новосибирцев написали текст диктанта, выбрав одну из 66 городских площадок. В Центре культуры и отдыха «Победа», по приглашению генерального спонсора акции – Корпорации ЁЛКА – диктант представителям бизнес-сообщества города провёл известный российский актёр Даниил Спиваковский.

Всемирная просветительская акция «Тотальный диктант» проходит в Новосибирске уже в 18-й раз. В этом году событие привлекло около 5 тысяч желающих проверить свою грамотность и вспомнить основные правила русского языка. Не остались в стороне от события и представители бизнес-сообщества города. Для них генеральный спонсор «Тотального диктанта» – Корпорация ЁЛКА организовала уютную площадку в центре культуры и отдыха «Победа».

Под звуки рояля гости дожидались начала диктанта. По видеосвязи участников приветствовала автор текста, столичная писательница Марина Степнова. Она пожелала всем успеха и рассказала, что написала рассказ «Девятисотый» специально для «Тотального диктанта».

«Культура, грамотность — это то, что объединяет людей в любые времена. То, что и делает нас людьми. Литература — неотъемлемая часть культуры. Хорошие книги делают нас лучше, делают нас свободнее. Формируют наши принципы. Свет культуры всегда передавался из рук в руки, и от нас с вами зависит, чтобы этот свет не погас», — сказала в своей приветственной речи Марина Степнова.

Председатель Совета директоров Корпорации ЁЛКА Кирилл Ивантеев отметил, что его приятно удивил интерес предпринимателей к акции, и он был впечатлен аншлагом, случившимся на мероприятии в «Победе».

«Мы впервые проводим «Тотальный диктант». Собрали исключительно бизнес-сообщество – коллег, друзей, партнёров. Было интересно всех привлечь. Чтобы дополнительно подогреть интерес, мы пригласили известного актера, нашего друга Даниила Спиваковского в качестве диктующего. Я сам участвую в акции в первый раз. Считаю, что мы все живем в современном мире и используем множество мессенджеров, поэтому иногда интересно и полезно проверить свои навыки русского языка. Спасибо «Победе» за предоставленную площадку. Спасибо всем участникам. Для меня было радостью и удовольствием ещё раз всех увидеть по такому замечательному поводу», — подчеркнул Кирилл Ивантеев.

Актёр Даниил Спиваковский, диктовавший бизнесменам текст, признался, что ему удалось прочитать текст диктанта заранее, но при условии организаторов оставить содержимое в тайне. Однако во время прочтения актёр настолько красноречиво преподносил текст, что внимательные слушатели могли по одной интонации понять, как правильно написать то или иное предложение, где и какой знак препинания поставить.

«Текст мне стилистически напомнил классику, произведения Ивана Тургенева. Поэтому я удивился, когда мне сказали, что это сочинение современной писательницы специально для «Тотального диктанта». Это было необходимо, чтобы никто не списывал с гаджетов. Но, конечно же, я шучу! Понятно, что каждый пришел сюда провести личный эксперимент, проверить свою грамотности – прежде всего для самого себя. Сам я, наверное, написал бы на «двойку»», — иронично заключил актёр.

Для Даниила Спиваковского участие в «Тотальном диктанте» — не единственная цель поездки в Новосибирскую область. В эти дни артист совершает гастроли со своим моноспектаклем по малым городам и сёлам региона – читает в рамках «Пушкинской карты» детям классику со сцен местных ДК.

«По своим трём родным детям знаю, как сложно заставить ребёнка взять книжку. А тут пусть ребята хотя бы услышат великое русское слово из уст артиста. В целом, это часть моей просветительской миссии. Ведь в больших городах дети ещё могут пойти на выставку, в музей, а в небольших поселках, деревеньках им, по сути, некуда идти, кроме маленького краеведческого музея», — обратил внимание актёр.

Представители Корпорации ЁЛКА пообещали, что продолжат сотрудничество с Даниилом Спиваковским и подготовят для жителей области новые творческие проекты с участием талантливого актера.

Стоит отметить, что Корпорация ЁЛКА уже не первый год активно поддерживает многие культурные акции в Новосибирске и за его пределами: объединяет в творческие проекты студентов столичных и новосибирских вузов, поддерживает талантливых учащихся Новосибирской консерватории именными стипендиями, предоставляет гранты педагогам. Кирилл Ивантеев является попечителем Щукинского театрального института и Новосибирской государственной консерватории.

Акция «Тотальный диктант», по мнению организаторов, это больше, чем просто способ проверить грамотность. Она – часть просветительской миссии, цель которой — знакомить детей и взрослых с современной и классической литературой.

После окончания диктанта участники площадки для предпринимателей обсудили свои впечатления, текст писательницы Марины Степновой и даже поспорили о правилах русского языка, призывая себе в помощники интернет-словари и справочники – которыми во время диктанта пользоваться было строго запрещено!

Некоторые из гостей пришли целыми семьями и устроили своеобразное «соревнование поколений» в грамотности и знании русского языка.

«Пришли всей семьей по приглашению, но с большим интересом и желанием. Я впервые писала тотальный диктант, хотя и была такая возможность ещё во время учебы в гимназии. Была очень заинтригована диктатором, захотелось послушать Даниила. Сама атмосфера события была очень приятная – прекрасная музыка, каминный зал… Надеюсь показать хороший результат. Будем с родителями соревноваться – у кого лучше получится», – рассказала директор Международного студенческого джазового фестиваля в Новосибирске, музыкальный продюсер Виктория Верба.

Папа Виктории — предприниматель, президент джаз-клуба НГТУ НЭТИ Игорь Верба также поделился своими эмоциями от мероприятия и признался, что ожидает высокой оценки за диктант.

«Приглашение на диктант стало для меня неожиданностью. Мне даже сказали: «если вы стесняетесь, то можно инкогнито». Но я решил попробовать свои силы как есть. Русский язык учил в своей время очень хорошо – повезло со школьной учительницей. Всякий раз, когда вижу какое-то письмо – сразу отмечаю ошибки. Поэтому, надеюсь, что сам их не сделаю. Рассчитываю на отметку «отлично»», — сказал, не скрывая оптимизма Игорь Верба.

Безусловно, для всех гостей «Тотальный диктант» стал не только поводом проверить свою грамотность, но и приятной возможностью ещё раз встретиться и пообщаться друг с другом в неформальной обстановке.

Посмотреть свои оценки за диктант участники смогут на сайте проекта, введя пароль, оставленный на бланке с текстом. Организаторы обещают, что сохранят конфиденциальность итогов диктанта.

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