После падения льдины на жительницу Новосибирска возбуждено уголовное дело

Уголовное дело за оказание небезопасных услуг возбуждено после того, как на женщину в Новосибирске упала ледяная глыба. Инцидент произошёл в конце марта.

Следователи возбудили уголовное дело по факту падения ледяной глыбы на 51-летнюю женщину. Инцидент произошёл на проспекте Маркса в Новосибирске 31 марта. Наледь упала с крыши нежилого здания, пострадавшая была госпитализирована с травмой.

Как сообщили в СУ СКР по Новосибирской области, уголовное дело возбуждено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

В ведомстве отмечают, что пострадавшая сейчас находится на домашнем лечении.

Напомним, после инцидента городские власти сообщили о том, что собственник здания на Красном проспекте, с которого упала наледь, установлен. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть также возмутился тем, что незадолго до инцидента он получил отчёт о стопроцентной очистке кровель на территории областного центра. На произошедшее также отреагировал губернатор региона Андрей Травников, поручивший тщательно проверить крыши.