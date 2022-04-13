«Событие десятилетия»: жители Урала и Западной Сибири увидят солнечное затмение осенью

Солнечное затмение в октябре смогут увидеть жители Урала и Западной Сибири. При наблюдении из некоторых регионов солнечный диск будет закрыт почти полностью, выяснили специалисты Уральского Федерального университета (УрФУ).

Солнечный диск закроет тень 25 октября на закате, рассказал инженер учебной астрономической обсерватории УрФУ Владилен Санакоев на пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС 12 апреля.

Как отметил специалист, наиболее заметным астрономическое событие будет на Урале и в Западной Сибири. Так, при наблюдении из Екатеринбурга будет закрыто 83% солнечного диска, а из Тюмени – до 90%.

«Одно событие в конце года, которое можно назвать событием десятилетия, и оно именно связано с Уралом и Западной Сибирью», — отметил Владилен Санакоев на встрече с журналистами.

Также, по словам учёного, 8 ноября на Урале будут заметны частные фазы лунного затмения. Они произойдут на северо-востоке при восходе спутника Земли – примерно в 17 часов местного времени. Кроме того, в бинокль можно будет увидеть, как луна закроет собой планету Уран.

Напомним, в конце марта сибирякам предвещали магнитные бури.