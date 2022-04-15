Начались работы на земельном участке рядом с «Сибирь-Хоккайдо» для размещения Новосибирского областного суда

В Октябрьском районе Новосибирске на земельном участке рядом с «Сибирь-Хоккайдо» начались работы по реконструкции и строительству нового здания для Новосибирского областного суда.

15 апреля состоялось торжественное открытие начала работ по реконструкции и строительству нового здания для Новосибирского областного суда. Почетных гостей встречала председатель суда Людмила Симанчева.

Напомним, что работы по этому объекту проводятся в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы «Развитие судебной системы России на 2013-2024 годы».

В конце 2021 года был заключён государственный контракт с ООО «Универсал СК» на реконструкцию и строительство здания Новосибирского областного суда.

По данным пресс-службы судебного департамента Новосибирской области, на участке общей площадью 11 422 кв. м расположено 8-этажное здание (считая подземный этаж) и еще планируется возведение 4-этажной пристройки. По сути это будет комплекс из двух зданий высотой 18,5 м и 29,3 м, соединённых между собой переходом.

Их общая площадь составит 15 200 кв. м, что в три раза больше площади здания областного суда, расположенного на улице Писарева. Сейчас в здании Новосибирского областного суда, построенном в 1995 году, площадью около 5,5 тысяч кв.м трудятся 81 судья и 173 работника аппарата, всего 254 человека.

В новом здании Новосибирского областного суда будет 30 залов судебных заседаний, в том числе 2 из них для рассмотрения дел с участием присяжных заседателей, и один для возможного участия маломобильных граждан.

Конвоирование подсудимых в залы судебных заседаний будет осуществляться по обособленным лестничным клеткам с выходами непосредственно в залы соответствующих этажей, не пересекаясь с путями движения судей, сотрудников и посетителей.

Архивы суда законченных и текущих дел (уголовные и гражданские) планируется расположить на подземном этаже и оборудовать современными системами хранения документов. При архивах текущих дел предусмотрены специально оборудованные помещения ознакомления, выдачи дел.

Здание Новосибирского областного суда планируется оснастить множеством электронных систем, таких как электронная очередь, системы видеоконференц-связи, охранные, пожарные и множество других. Будут в здании и комнаты анонимного допроса свидетелей.

Напомним, что рассматриваемое здание на улице Шевченко рядом с «Сибирь-Хоккайдо» является объектом незавершенного строительства. Первоначально речь шла о возведении здания общественно-делового центра с представительскими апартаментами по заказу «Стройгаза», который планировалось завершить в феврале 2010 года. Объект стал долгостроем.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в своей речи констатировал, что «один из долгостроев в центре Новосибирска через некоторое время превратится в красивое современное здание», и пожелал завершения объекта в срок.

Мэр города Анатолий Локоть подчеркнул, что «для муниципалитета очень важно, что наконец-то начались работы на этом здании 2008 года в центральной части Новосибирска, ведь в будущем это станет частью прилегающей благоустроенной территории с парком вдоль улицы Ипподромской».

Председатель Новосибирского областного суда Людмила Симанчева в ответном слове сказала, что это долгожданное событие для судейского сообщества региона, и очень важно, что начало работ приходится на знаковый для всей судебной страны год – год юбилейного Х Всероссийского съезда судей: «Мы предприняли много усилий для того, чтобы строительные работы в здании начались уже сейчас. Все это делается при поддержке руководства Судебного департамента при Верховном Суде России в непростое для экономики страны время и является реальным воплощением в жизнь судебной реформы, потому что суд – это важнейший центр правовой культуры. И те, кто здесь трудится, и кто сюда приходит, должны себя чувствовать в этом здании комфортно и спокойно». После этого председатель суда объявила бурение первой скважины под сваю нового здания.