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Основной объем работ по поддерживающему ремонту дорог завершат к майским праздникам в Новосибирске
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Сибиряка приговорили к 6 годам колонии за контрабанду леса
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Новосибирские власти намерены изымать электросамокаты кикшеринговых компаний за нарушения правил
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Лесоматериалы на 9 млн рублей незаконно вывезли в Узбекистан из региона Сибири
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У СГК и СУЭК сменилось руководство
Управляющий партнер УК «Выбор», совладелец объектов коммерческой недвижимости в Новосибирске
Основатель новосибирской кулинарной школы «Кухня за Кулисами», гастробара Poke Top и итальянской траттории «Тесту Место»
Соучредитель и создатель компании chrono.ru
Колумнист «Континента Сибирь»
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