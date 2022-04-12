Обвиняемая в разглашении гостайны новосибирская судья предстанет перед судом в Томске

Уголовное дело в отношении судьи Новосибирского областного суда Инны Петруниной поступило на рассмотрение в Томский областной суд. Фигурантка обвиняется в разглашении государственной тайны.

О поступлении уголовного дела в Томский облсуд сообщает «Ъ-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу суда 12 апреля.

Судья Новосибирского областного суда Инна Петрунина обвиняется по ст. 283 УК — разглашение гостайны (максимальное наказание – семь лет лишения свободы). Уголовного преследования судьи добился в 2020 году председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, получив соответствующее согласие Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС).

В чём конкретно обвиняется судья, официальные источники не сообщают. Известно, что материалы дела находятся под грифом «секретно».

Для объективного рассмотрения уголовное дело было передано в соседний регион.

Инна Петрунина начала судейскую карьеру в 2002 году, работая в Железнодорожном районном суде Новосибирска. В 2005 году была назначена судьёй в Новосибирском областном суде, в 2013 году избрана председателем Совета судей Новосибирской области. В 2021 году полномочия Петруниной были приостановлены.

Ранее сообщалось о том, что уголовное дело в отношении экс-главы Новосибирского областного суда Риммы Шатовкиной будет рассмотрено в Барнауле.