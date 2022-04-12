Компания «Норникель» продолжает реализовывать проекты по развитию спорта в городах присутствия. Организация вложила 16 млн рублей в хоккей в Норильске Красноярского края.

В Норильске уже в пятый раз прошел благотворительный хоккейный матч с участием местной сборной Ночной хоккейной лиги. Матчи со звездами советского и российского хоккея —проект компании «Норникель» для развития спорта в городе присутствия, сообщает пресс-служба организации.

Пригласительные билеты на матчи выдаются в обмен на пожертвования — на эти деньги Центр развития зимних видов спорта Таймыра и норильская ДЮСШ смогли закупить хоккейную форму и инвентарь, оплатить расходы спортсменов на участие в выездных турнирах. Всего за все матчи «Норникель» выделил на развитие хоккея 16 млн рублей.

«Для «Норникеля» развитие массового спорта было и остается приоритетом. Компания ежегодно инвестирует миллиарды рублей в это направление, в том числе в формирование качественной и новой спортивной инфраструктуры, развитие детского и юношеского спорта, на поддержку здорового образа жизни сотрудников и жителей наших регионов. А проведение таких матчей — это наш общий вклад в будущее здоровое поколение», – сказал старший вице-президент «Норникеля», руководитель Норильского дивизиона Николай Уткин.

Развитие города для компании является отдельными стратегическим направлением, направленным на привлечение специалистов и удержание их через создание комфортных условий для работы и жизни. Так, в прошлом году организация привлекла на работу свыше 1,5 тыс. новых иногородних сотрудников, а в 2022 году открывает более 11 тыс. вакансий.

«Мы делаем все возможное, чтобы сотрудникам было интересно и комфортно приезжать на работу на предприятия компании: речь идет не только про увеличение заработной платы, но и про создание условий для комфортного проживания в городах присутствия компании», — отметила вице-президент по кадровой политике компании Дарья Крячкова.