Трехмесячный ребенок умер от коронавируса в Новосибирской области

За прошедшие сутки в Новосибирской области от коронавируса скончались десять человек, в том числе трехмесячный ребенок. С начала пандемии в регионе от заболевания умерли 5 499 человек.

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в Новосибирской области от коронавирусной инфекции скончались пятеро мужчин в возрасте от 32 до 80 лет, четыре женщины в возрасте от 72 до 88 лет, а также трехмесячный мальчик.

В инфекционные стационары региона с диагнозом или подозрением на COVID-19 госпитализирован 791 пациент, в отделениях реанимации лечатся 116 человек. Искусственная вентиляция легких требуется 14 пациентам.

За сутки заболевание подтвердилось у 190 жителей Новосибирской области (11 апреля — 186, 10 апреля — 191, 9 апреля — 194), выздоровели 293 пациента. Всего в регионе зарегистрировано 253 708 случаев коронавируса. Полностью выздоровели 245 467 человек, умерли 5 499 пациентов.

Напомним, по данным Росстата, в феврале коронавирусная инфекция стала основной причиной смерти 739 жителей Новосибирской области, годом ранее — 268 человек. Регион стал лидером по числу смертей от заболевания за указанный месяц среди среди субъектов Сибирского федерального округа. Второе место антирейтинга занял Красноярский край — 672 смерти от заболевания.

В связи со снижением заболеваемости COVID-19 в Новосибирской области сняли часть ограничительных мер. Так, в регионе отменен обязательный масочный режим для граждан — мера носит рекомендательный характер. Использовать средства индивидуальной защиты должны сотрудники компаний в сфере услуг. При этом региональные власти готовы вернуть обязательное ношение масок в случае ухудшения ситуации с распространением COVID-19.