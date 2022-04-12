Сбербанк выдал «Сибцему» первый в Сибири льготный кредит по программе Минпромторга

Сбер заключил соглашение с Минпромторгом России по программе льготного кредитования системообразующих предприятий. Кредиты организациям выдаются с целью пополнения оборотных средств для операционной деятельности компании по ставке 11% годовых на срок до 12 месяцев.

Такое льготное финансирование могут получить предприятия из перечня системообразующих предприятий, утвержденных правительственной комиссией при минпромторге России. Лимит субсидий, выделенных Сбербанку, составляет около 12,3 млрд рублей — это позволит банку выдать льготные кредиты на сумму более 150 млрд рублей. Клиенты Сбера уже начали получать финансирование по программе.

Первым заемщиком Сибирского банка стал холдинг «Сибирский цемент», входящий в число ведущих российских производителей строительных материалов.

«Как и другие промышленные предприятия, сегодня мы ведем работу в непростых экономических условиях, — комментирует вице-президент по экономике и финансам АО «ХК «Сибцем» Елена Синякова. — Благодаря эффективным и своевременным мерам поддержки бизнеса, принятым минпромторгом России, компания получила кредиты по льготным ставкам. Теперь «Сибирский цемент» сможет обеспечивать стабильное функционирование своих заводов, своевременно и в полном объеме отгружать потребителям продукцию высокого качества. Благодарим представителей Сбербанка за взаимодействие, рассчитываем, что наше сотрудничество будет продолжаться».

Компании холдинга имеют обширную географию деятельности – в частности, средства получили ООО «Топкинский цемент», АО «Искитимцемент», АО «Ангарскцемент» и ООО «Красноярский цемент».

«Доведение мер господдержки до предпринимателей, столкнувшихся сейчас с проблемами, – одна из приоритетных задач Сбера, – говорит председатель Сибирского Банка Татьяна Галкина. – Первый кредитный договор по программе минпромторга – это большой успех, однако, это только начало. Мы уверены, что льготное кредитование – это важная мера господдержки, которая поможет поддержать бизнес значимых предприятий Сибири».