Жителей Новосибирской области приглашают стать участниками музыкально-патриотического марафона «ZаРОССИЮ»

В Новосибирской области состоятся концертные программы в рамках патриотического марафона «ZaРОССИЮ». Мероприятия пройдут как в Новосибирске, так и в районах области.

30 регионов России охватит творческий проект «ZаРОССИЮ», в рамках которого в регионах пройдут музыкальные маршруты с участием известных эстрадных и рок-исполнителей, а также цикл просветительских лекций. В Новосибирской области присоединиться к проекту можно будет 14 апреля, сообщает пресс-служба облправительства.

«Музыкально-патриотический марафон «ZаРОССИЮ» — особенно важный проект в непростой исторический период, когда необходимо сплотиться вокруг главных ценностей, всегда объединявших наш народ. Культура, искусство, творчество были и остаются созидательной силой, которая поддерживает и укрепляет наше единство», — отметил и.о. министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков.

Ключевым событием станет концертная программа, которая пройдет на площади Пименова. Хедлайнерами выступят рок-группы «Смысловые галлюцинации» и «СерьГа», также на сцену выйдут творческие коллективы Новосибирской области. Начало концертной программы в 17.00 на площади Пименова. Вход на концерт – свободный.

В рамках марафона концертные программы также запланированы в районах области. Так, 14 апреля в Бердске состоится концерт Государственного ансамбля песни и танца «Чалдоны», а 16 апреля в Искитиме — выступление вокальной группы Пограничного управления ФСБ России «Дозор».

Кроме концертов, программа марафона в Новосибирске включает в себя цикл лекций экспертов Общероссийской общественно-государственной просветительской организации «Российское общество «Знание».

Специалисты расскажут о том, какие возможности открываются для жителей России в новых реалиях и поделятся прогнозами развития отраслей производства. Для посещения лекций в Новосибирске обязательна онлайн-регистрация.

Напомним, ранее новосибирские вузы получили письма от министерства образования региона о необходимости соблюдения квот по привлечению студентов на концерт в рамках патриотического марафона «ZaРОССИЮ». Учреждения должны направить на мероприятие в общей сумме не менее 1,2 тыс. человек.