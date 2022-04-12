Основной объем работ по поддерживающему ремонту дорог завершат к майским праздникам в Новосибирске 

Для увеличения объемов поддерживающего ремонта дорог в Новосибирске до конца текущей недели намерены запустить четыре асфальтобетонных завода. Основные дорожные работы планируется завершить к майским праздникам.

В Новосибирске приступили к масштабному ремонту дорог горячим асфальтом, сообщает пресс-центр мэрии. С начала текущей недели в Новосибирске работают два асфальтобетонных завода мощностью 100 и 200 тонн в сутки, в ближайшие дни в городе намерены запустить еще два предприятия.

К 11 апреля специалисты отремонтировали 217 кв.м. дорожного полотна на улицах Бориса Богаткова, Котовского, Сибиряков-Гвардейцев, Учительской. По данным пресс-центра мэрии Новосибирска, с запуском четырех асфальтобетонных заводов объем поддерживающего ремонта «увеличится в разы».

«Увеличивайте объем работ горячим асфальтом, до праздников надо привести город в порядок — в первую очередь те магистрали, где будут проходить торжественные мероприятия. Моему заместителю по городскому хозяйству, руководителю профильного департамента поручаю в ежедневном режиме контролировать ход работ и соблюдение намеченного графика ямочного ремонта. Отслеживайте каждую улицу», — подчеркнул мэр Новосибирска Анатолий Локоть в ходе аппаратного совещания 12 апреля.

Напомним, в течение 2022 года в Новосибирске ремонтные работы проведут на 28 дорожных объектах города. Общая протяженность участков составляет почти 32 км, из них около 23,9 км — в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Кроме того, в рамках гарантийных обязательств подрядчики до 1 мая устранят разрушения на примыканиях к колодцам, ямы и выбоины, до 1 июня — разрушения по колейности.

В городе также намерены отремонтировать мосты на улицах Эйхе и Ватутина через реки Иня и Тулу, путепровод на Октябрьской магистрали. Завершить работы планируется к 1 ноября. Кроме того, в Новосибирске объявили конкурс по ремонту Октябрьского моста, однако заказчик отменил определение подрядчика на проведение работ.